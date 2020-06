Borran mural que mostraba la unidad entre los latinos y los afroamericanos en Chicago

“Encontramos evidencia, 10 galones de pintura blanca y varias brochas”, relata Martínez. ”Pero no sabemos quién y porqué lo hicieron”.

Noticias Univision Chicago se puso en contacto con la ciudad de Chicago y a través de un comunicado, nos informaron que la ciudad no lo borro:

“El Departamento de Calles y Saneamiento no eliminó este mural. Los equipos no estuvieron fuera la noche de la eliminación de este mural y la forma en que fue eliminado no es consistente con el proceso y los procedimientos del la ciudad”.