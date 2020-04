Al menos 70 vehículos estuvieron involucrados en accidentes en la autopista Kennedy

14 personas han sido transportadas al hospital St.Mary, St Joseph y Northwestern Memorial. Ninguna de las lesiones se enumera como potencialmente mortal, según las autoridades. Otros 32 pacientes fueron tratados y optaron por no ser transportados.



Esta mañana también se activó una advertencia por tiempo invernal hasta las 10:00 am en los condados Cook, Will, Kane, Kendall, LaSalle, Kankakee, Winnebago, Gruny, Lake, McHenry, and Ogle.