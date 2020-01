"140 familias dependemos de esto": trabajadores exigen respuestas por la supuesta venta del Discount Mall

Durante las últimas semanas que han pasado en enero de 2020, hay varios reportes. "No sabemos exactamente de donde hayan salido", dice una trabajadora.

"Me sorprendí porque en si yo tengo 10 años trabajando aquí y la verdad se nos viene todo abajo", dijo Estrada.

Estos trabajadores no se quedaron de brazos cruzados. "Aportamos cantidades de dinero a la ciudad de Chicago", dijo una persona que trabaja en el centro comercial. Así que fueron a aclarar los rumores con el concejal George Cárdenas.

"Me acaban de visitar como 20 personas", dijo el concejal del distrito 12. Y Noticias Univision Chicago fue en busca de la misma respuesta.

"Lo que no tengo es respuestas, en realidad a mi no me han notificado de un cambio de que alguien lo ha comprado o que está en venta", dijo Cárdenas.