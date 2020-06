Mujer amenazada de muerte por maestra de Bakersfield dice que no cree en sus disculpas

Erika Baze, la madre, que capturó en video a Carrie Maxwell, una maestra de segundo grado, amenazándola de muerte cuando trataba de regresar a su vehículo en compañía de su hija de ocho años después de haber participado en una protesta de Black Lives Matter, dijo que habían "muchas grietas" en la disculpa de la mujer.

Baze y su hija de 8 años participaron en una protesta el 5 de junio al noroeste de Bakersfield. Baze había asistido a protestas diarias hasta ese momento, no vio ningún problema en que su hija la acompañara, ya que hasta el momento las protestas a las que había asistido habían sido pacíficas.

Baze decidió regresar a casa antes de que oscureciera. Cuando caminaban por un vecindario para acceder a su vehículo, Baze fue enfrentada de manera violenta por Maxwell, quien estaba determinada a cerrarles el paso. Baze explica que no estaban cantando consignas sino simplemente caminando hacia su vehículo. Al ver que Maxwell apuntaba a su hija con su teléfono de manera muy agresiva, Baze decidió filmar el acontecimiento.



En el video de Baze que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a Maxwell gritando: "Te voy a f****ng matar”, mientras se escucha a la niña llorar desconsoladamente.

Maxwell emitió una disculpa pública a través de una firma de abogados, excusándose en en el hecho de haber sufrido “ansiedad, frustración y pánico por el seguridad de mi familia". Baze sin embargo cree que la declaración de Maxwell no es más que “un comunicado de prensa”, en el que no le pide disculpas a Baze no a su hija sino que se excusa de manera genérica con “con cualquiera que haya sido lastimado por mi comportamiento en el video”.

Baze hizo pública su insatisfacción a través del siguiente comunicado.

“ Por mucho que quisiera aceptar una disculpa, no lo veo como una disculpa legítima. Este es un comunicado de prensa de un abogado que la Sra. Maxwell contrató, lleno de excusas para su comportamiento. El abogado envió la declaración a todas las estaciones de noticias, pero en ningún momento fue una disculpa dirigida a mí o mi hija. Esta declaración fue emitida días después del altercado, y solo después de que su lugar de trabajo pidió hablar conmigo y los noticieros compartieron el video.

La carta también dice que "quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a cualquiera que haya sido lastimado por mi comportamiento en el video". Sra. Maxwell, eso no es una disculpa para mí o mi hija o incluso una disculpa por tus acciones, solo una disculpa para aquellos que están indignados por el video. No parece que lo sientas, solo lamentas que te hayan pillado en público. La carta menciona que todos deben ser tratados con dignidad, compasión e igualdad y merecen vivir una vida sin miedo y estoy de acuerdo. Mi hija y yo deberíamos haber sido recibidos con respeto ese día y no habernos puesto en el ambiente hostil que creaste.

He visto muchas excusas en esta carta. Una de esas excusas es que estabas experimentando "ansiedad, frustración y pánico" por la protesta. Siendo madre, yo misma, que se ha ofrecido como voluntaria en innumerables ocasiones en la escuela de mis hijos, y viendo lo difícil y estresante que puede ser manejar un salón de clases, odiaría ver cómo eres en situaciones de estrés en un salón de clases que probablemente esté abarrotado y ruidoso. Lamento escuchar que tu hijo estaba angustiado. Entiendo que la salud mental es difícil de manejar, sin embargo, si este fuera el caso, no entiendo por qué te pones a instigar conflictos con los manifestantes en lugar de estar adentro manteniéndolo ocupado y calmando su angustia. Tengo un preocupación similar por tu uso de la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) de tu madre como un factor para excusar tu comportamiento. Como hija de una madre con múltiples problemas de salud, incluyendo EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, ansiedad severa y más, si yo fuera su cuidadora, no estaría afuera interactuando con los manifestantes sino que me preocuparía por su salud vulnerable durante este pandemia de Covid-19, arriesgando traer una infección dentro del hogar.

Declaras en el comunicado de prensa que había una mujer que se volvió confrontativa. No estoy segura de si estás tratando de dar a entender que yo era esa mujer. Me parece una declaración muy problemática, dado que simplemente estaba caminando hacia mi auto cuando te acercaste agresivamente a mí y a mi hija. Publique el video que grabé, porque sé la verdad y cómo comenzó. Por último, declaras: "Nunca tuve la intención de causar miedo, nunca hablé ni amenacé a la hija de esta mujer". No veo otra forma de interpretar tus amenazas. Y si tus amenazas fueron dirigidas a mí, en lugar de a mi hija, debes comprender que cualquier niño que vea amenazados a sus padres también se sentirá amenazado. Espero que entiendas la gravedad de tus acciones sobre mi hija. Además, te vi amenazar con golpear a otro manifestante con tu auto, lo que encuentro completamente fuera de lugar debido a lo que le pasó con Robert Forbes la semana pasada. Debes reevaluar que es lo que consideras amenazante. También espero que en el futuro vuelvas a evaluar lo que consideras apropiado, en lo que respecta a los métodos de comunicación y las interacciones consideradas con adultos y niños, incluidos aquellos cuyas opiniones políticas difieren de las tuyas”.