Vanessa Guillén fue acosada sexualmente, según investigación del Ejército

El Ejército finalmente reveló su investigación sobre la desaparición y muerte de Vanessa Guillén que concluye que la solado hispana fue acosada sexualmente, pero no por su presunto asesino, sino, por un suboficial superior en su unidad.

Sin embargo, el informe dice que no había pruebas creíbles de que hubiera sido agredida sexualmente . La investigación, conocida como 15-6, fue dirigida por el general John Murray.

Según el informe publicado el viernes, Guillén fue acosada sexualmente en dos ocasiones. El resumen del informe no detalla si ambas veces fue por su superior. Durante ambos casos, sin embargo, su supervisor no informó los incidentes y otros líderes no tomaron medidas, según el informe.