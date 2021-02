Salvan la vida a una bebé en Texas con un dispositivo especial, mientras espera un trasplante de corazón

El “Berlin Heart” sustituye al corazón del niño cuando no puede bombear suficiente sangre a todo el cuerpo. También ayuda a los niños que esperan un trasplante de corazón.

“Al principio no me lo podía creer, pero este es un dispositivo que salva vidas. Estamos muy agradecidos de no tener que viajar a Houston o Dallas para el cuidado crítico de Zaria”, dijo Olivia Guthrie, la madre de Zaria.