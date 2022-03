“Fue a visitar a su hermano y desapareció”: Familia busca hispano visto por última vez en Austin

La familia explicó que al no saber de él lo reportaron con autoridades y horas más tarde su carro fue encontrado abandonado cerca del estacionamiento del supermercado HEB en la carretera 35 norte y la calle Parmer. “Ya van 6 días que no sé de él…él es muy simple…él es muy buena gente. Sé que está asustado”, indicó su padre. Pérez aseguró que su hijo no tiene una condición mental, pero que seguramente está perdido y asustado y posiblemente sin tener acceso a comunicarse con su familia.