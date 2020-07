Texas lleva cuatro días registrando más de 100 muertes por coronavirus

El gobernador Abbott ordenó el cierre de negocios no esenciales a principios de abril para disminuir los casos del virus. Esta medida expiró en mayo y no fue renovada por el mandatario. A partir de entonces, Abbott inició un plan de reapertura del estado en fases.

“La gente está en pánico pensando que estoy a punto de cerrar Texas nuevamente. La respuesta es no. Ese no es el objetivo. He sido muy claro. He estado diciendo exactamente lo que dijo el jefe de (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) hoy y que si todos pueden adoptar la práctica de usar una máscara facial durante las próximas cuatro semanas, podremos poner el coronavirus bajo control”, indicó Abbott al medio.