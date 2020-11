Texas está rompiendo récords de casos de coronavirus antes de los días festivos

Un análisis de The Texas Tribune, que usa datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado para rastrear cuántas personas han dado positivo al coronavirus cada día, encontró que Texas está rompiendo récord de casos antes de los días festivos.

Los datos del análisis del Tribune provienen de 57 departamentos de salud de ciudades y condados, alrededor de 600 hospitales y 340 laboratorios, además del registro estatal de estadísticas vitales. La información analizada podría no representar todos los casos en el estado debido a que las pruebas de detección son limitadas, advierte el medio.

¿Qué Debes Saber?

El promedio de casos nuevos de coronavirus en siete días ha sobrepasado los 10,000 por primera vez y las hospitalizaciones se han más que duplicado desde inicios de octubre, según un análisis de The Texas Tribune.

¿Cómo hemos llegado aquí?

Las hospitalizaciones continuaron incrementando en junio y julio y el mandatario emitió una orden estatal que requería el uso de mascarillas para la mayoría de los texanos en lugares públicos. En septiembre, los números bajaron a niveles que no se habían visto desde junio lo que hizo que Abbott redujera algunas restricciones a restaurantes, bares y otros negocios.

Mientras los números siguen aumentando dramáticamente en los últimos dos meses, Abbott ha mencionado que no impondrá mas cierres.

¿Dónde hay más casos de coronavirus en Texas?

¿Cuántas personas están hospitalizadas?

¿Cuántas personas han muerto?

El 27 de julio, el Departamento de Salud de Texas (DSHS) comenzó a informar muertes basadas en certificados de defunción que declaran la causa de la muerte como covid-19 en lugar de depender de los recuentos publicados por los departamentos de salud locales y regionales. En esa fecha, el estado agregó más de 400 muertes no reportadas con anterioridad al total acumulado. Esto no incluye las muertes de personas con covid-19 que murieron por una causa no relacionada. La ley exige que los certificados de defunción se presenten en un plazo de 10 días.