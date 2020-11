Los casos de coronavirus en Texas vuelven a tener un alza dramática, pero el gobernador no planea cierres

"Las cifras son bastante alarmantes, para ser honesto, porque no muestra ningún signo de desaceleración", dijo Rajesh Nandy, profesor de bioestadística y epidemiología en University of North Texas Health Science Center, según cita The Texas Tribune. Sin embargo, Nandy agregó, “parece que, en este punto, no hay mucha voluntad, incluso entre la gente, para una [orden] de quedarse en casa a gran escala como lo hizo [Abbott] en marzo porque, por supuesto, tiene otras consecuencias ".