Testigo relata momentos de tensión durante tiroteo en restaurante mexicano en Austin

“Él me decía nada más que quería hablar con su hermano, pero como yo estaba hablando con la policía, no podía llamarle”, indicó un testigo del incidente, que no quiso ser identificado. El hombre narró lo que vivió cuando fue a auxiliar a la víctima, que según su relato, fue baleado en el restaurante ubicado en el 9435 norte de la I-35 al noroeste de la ciudad.