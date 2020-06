Revelan nuevo video de la soldado Vanessa Guillén antes de su desaparición

Crystal, empleada del establecimiento, indicó que no era la primera vez que la atendía, sin embargo, en esta ocasión notó algo diferente.

“Esta vez que la vi la miraba más callada, estaba en su teléfono, nada más hizo su orden y se fue. No podía creerlo cuando la vi en las noticias porque a penas la semana pasada había servido su orden”, indicó Crystal a Univision 62.

La pasada semana la familia realizó varias manifestaciones en Killeen, Texas para exigir respuestas de parte del ejército. Gloria Guillén, madre de Vanessa, señaló que está desesperada al no tener noticias de su hija.

“Son 50 días y no me resuelven nada. No sé nada de mi hija que desapareció en una base militar. Yo quiero respuesta y las exijo ya… ¿qué pasó con mi hija? Mi hija se inscribió al ejercito para defender a la Nación”, dijo la madre de Guillén.