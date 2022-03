“Es injusto lo que le hicieron”: Reacciona madre de hispano que murió en tiroteo con policías en Austin

“Cuando yo miré eso, yo no aguanté. Yo no aguanté ver que están matando a mi hijo. Lo mataron, yo vi cuando cayó… y todavía le amarran las manos. ¡No! Eso ya lo hicieron injustamente … si saben que él está muerto y le dieron balazos, ¿todavía le amarran las manos? Me da coraje”, indicó María Concepción Rivera Juárez, madre de Ruiz Rivera.