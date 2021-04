Un proyecto de ley busca prohibir que indigentes acampen en lugares públicos de Texas

“La prohibición de acampar del Proyecto de Ley Senatorial 987 no hace nada para sacar a la gente de las tiendas de campaña y de nuestras calles. Todo lo que hace SB987 es imponer posibles encarcelamientos y propósitos para quienes no tienen hogar. En el mejor de los casos, obligará a los que no tienen refugio a esconderse y eso es aún menos seguro. Este proyecto de ley, como la Propuesta B, no ofrece ayuda ni solución”, reaccionó el alcalde de Austin, Steve Adler, en un comunicado de prensa.