Presidente de la Cámara de Representantes de Texas no buscará la reelección

AUSTIN, Texas- El presidente republicano de la Cámara de Texas, Dennis Bonnen, anunció el martes que no buscará la reelección a la cámara baja en 2020.

Los representantes estatales Dan Huberty de Houston, Lyle Larson de San Antonio, Four Price of Amarillo, Chris Paddie de Marshall y John Frullo de Lubbock dijeron que la grabación secreta de Bonnen publicada la semana pasada por el activista conservador Michael Quinn Sullivan "dañó la reputación de la Cámara" y relaciones entre miembros individuales ".

“Desde el viernes, he tenido numerosas conversaciones con miembros que se preocupan profundamente por la Cámara de Texas, y respeto la manera en que han manejado toda esta situación. Después de mucha oración, consulta y consideración reflexiva con mi familia, está claro que ya no puedo buscar la reelección como Representante Estatal del Distrito 25 y, posteriormente, como Presidente de la Cámara. Me preocupa profundamente este cuerpo y el trabajo que hemos logrado a lo largo de los años, a saber, el éxito sobresaliente que logramos en la 86a. Legislatura”, publicó Bonnen.