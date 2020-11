Policía de Austin se deslinda del incidente con seguidores de Trump en autopista cerca de la ciudad

La Asociación de Policías de Austin aclaró que el incidente publicado en las redes sociales que muestra a un grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump rodeando a un autobús de la campaña del candidato demócrata Joe Biden no ocurrió en la capital texana y que ocurrió en la ciudad de San Marcos.

“En cuanto al vehículo de seguidores de Trump que chocaron con el vehículo de Biden, ese incidente ocurrió en San Marcos. La primera captura de pantalla es de la valla publicitaria en blanco de la salida 210, la segunda es de Canyon High School en New Braunfels. El Departamento de Policía de Austin no puede investigar incidentes que ocurran fuera de la ciudad de Austin. El Departamento de Policía de San Marcos o New Braunfels, el condado, el Departamento de Seguridad Pública, el FBI o el Servicio Secreto serían las agencias para investigar este caso”, publicó la asociación en su su cuenta de Facebook.