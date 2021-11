“Le dispararon en la cabeza”: Piden investigar caso de inmigrante que murió tras estacionarse frente a casa

“El hospital envió la Policía a mi casa. Me dijeron ‘tienes que ver a tu hermano en el hospital, le dispararon en la cabeza’. Esa es toda la información que me dieron. La primera semana no recibí ninguna información sobre qué le pasó a mi hermano. Cuando alguien muere, la Policía se comunica con su familia, pero a mí no me llamaron… no me daban respuestas”, indicó el hermano de la víctima, Othmane Dghoughi.