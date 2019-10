Nueva prueba de Universidad de Texas detecta cáncer de tiroides en horas

AUSTIN, Texas- Investigadores de la Universidad de Texas en Austin y el Baylor College of Medicine han desarrollado una nueva prueba para el cáncer de tiroides que es más rápida y aproximadamente dos tercios más precisa que las que usan los médicos en la actualidad.

La nueva prueba de tiroides metabólica es prometedora para prevenir miles de extracciones de tiroides innecesarias cada año. Los resultados de estas pruebas aparecerán esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.