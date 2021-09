Nueva ley en Texas restringe a mujeres recibir medicamentos para abortar

“Nos hemos visto forzados a negar cuidados esenciales de abortos para la gran mayoría de los pacientes que acuden a nosotros. La mayoría de aquellos que tenemos que rechazar nos han dicho que no tienen cómo salir de Texas para recibir atención médica. No sé qué le ocurre a estos pacientes después de que dejan nuestras clínicas, pero no puedo dejar de pensar en ellos”, indicó Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health and Whole Woman’s Health Alliance.