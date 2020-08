"No jueguen con mi dolor": Madre de Vanessa Guillén exige que no se venda mercancía de la soldado

La madre de la soldado Vanessa Guillén exigió que no se venda mercancía con el rostro de la joven militar y anunció que tomará medidas legales si continúa viendo los productos en las redes sociales.

“Yo, Gloria Guillén, mamá de Vanessa Guillén no doy permiso a ninguna organización a nadie que venda cosas a nombre de mi niña. No doy permiso que se esté vendiendo nada. ¡Absolutamente nada!”, indicó a través de un Facebook Live publicado en la página Find Vanessa Guillén.

“No quiero que se estén vendiendo camisetas. No quiero que se estén vendiendo artículos. No jueguen con la sangre de mi hija. No jueguen con mi dolor”, señaló Gloria Guillén.