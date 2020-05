Negocios que hayan realizado eventos masivos “tendrán que responder”, aseguran autoridades de Austin

El pasado sábado, Plaza De Toros R3 realizó un evento de rodeo con un concierto . A través de las redes sociales, usuarios publicaron fotos y videos del lugar mostrando a las personas sin mascarilla y sin respetar las medidas de distanciamiento social. Este no fue el único establecimiento que llevó a cabo un evento similar. Incluso, durante ese fin de semana, el alcalde de Austin, Steve Adler, publicó videos de los eventos en su perfil de Twitter.

“Estos dos videos son de Buford's en 6th y Plaza De Toros R3. Escuché que estos no eran los únicos dos lugares llenos. Mantenga una distancia de seis pies y use cubrebocas para que la reapertura de la economía por parte del gobernador tenga mejores oportunidades de tener éxito”, publicó Adler.

Esto también aplica para las actividades de rodeo. Tanto los bares como estos eventos están permitidos operar desde el 22 de mayo. Se permiten espectadores, siempre que los lugares cerrados limiten el número de espectadores a no más de más del 25% de la ocupación total del lugar, y los lugares al aire libre pueden operar hasta en un 25% del límite. Se requiere que todos los participantes mantengan seis pies de distancia entre individuos y se exhorta a que utilicen cubrebocas.

“Estaremos haciendo cumplir vigorosamente con respecto a nuestros permisos de reuniones masivas. Hay leyes sobre reuniones masivas que, por desgracia, fueron eliminadas por órdenes del gobernador, pero tenemos otros mecanismos. Nuestro objetivo no es castigar, es informar a las personas”, indicó Eckhardt.

La jueza reiteró que no buscan castigar a los negocios que no cumplieron con la orden, si no, más bien educar a los organizadores y dueños sobre los peligros de eventos masivos durante la pandemia del coronavirus.