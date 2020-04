Madre inmigrante que se refugia en iglesia santuario en Austin crea cubrebocas para indigentes

Ramirez decidió que tenía que ayudar a la comunidad indigente y a quienes no tienen los recursos necesarios para comprar un tapabocas, agarró una máquina de coser y se puso a confeccionar más de cien mascarillas. “Estoy haciendo mascarillas para la gente que vive en la calle, para la gente que no tienen hogar. Estar en santuario es difícil, es como ahora está la gente por el coronavirus de estar encerrados y yo llevo cuatro años sin poder salir y tener mucho miedo de inmigración y que me vayan agarrar”, indicó Ramirez.