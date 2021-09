10 Restaurantes en el downtown de Austin que no te debes perder

De no perderse son sus postres, en donde una versión muy original del che de lo que puede ser un pastel de chocolate, te deja siempre con ganas de otro pedacito. Además podrás ir degustando tapas con ingredientes de estación que circulan en un carrito entre la mesas. No dejes de probar el trago 5 O’Clock in Jerez, preparado con gin Ford, jerez Fino, Dolin Blanc y tomate verde al escabeche.