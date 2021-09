¿Dónde se come el mejor BBQ en Austin?

Hay que decirlo: si quieres saborear la famosa carne de Franklin Barbeque, llévate una silla plegable. No porque no vayas a encontrar dónde sentarte a comer: lo normal es tener -al menos- dos horas de cola todos los días (lunes cerrado). ¿Tiene sentido semejante espera? La paciencia ansiosa de centenares de personas por día responde por sí misma (hay pocas mesas en un ambiente sencillo y muchos usan el take away). Esta historia comenzó en 2009 en un tráiler y ahora sigue en un restaurante en el East Side.