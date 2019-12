Lo que se sabe hasta ahora de madre e hija desaparecidas hace una semana en Austin

A las 7:30pm de ese día, cuando Heidi no volvió, decidió reportar la desaparición de ambas a la policía.

"Ella es increíble. Tiene a toda su familia aquí apoyando, rezando para que vuelva a casa, y espero que sea, no sé, alguien que la lleve a casa a salvo”, indicó Carey a KVUE.

Según indicó Carey, no hay signos de lucha. “No hay nada, no hay evidencia, así que solo estamos tratando de reconstruirlo, pero realmente no hay piezas”, reiteró.