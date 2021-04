“Tenemos la responsabilidad ayudar al prójimo”: líderes religiosos piden que no se prohíba a indigentes acampar

Según Harrington, esta situación no solamente es de derechos humanos pero también de fe.

Harrington narró que vivió en carne propia lo que es no tener un hogar y dijo que los indigentes necesitan el apoyo y protección de todos.

“Esto no es bueno para negocios, no es bueno para la comunidad, no es bueno para las personas que viven en la calle”, dijo Joe Levy, que votó a favor de la propuesta B.