Investigan la causa de voraz incendio que destruyó dos complejos de apartamentos al sur de Austin

Los funcionarios habían indicado más temprano en la mañana que tres personas permanecían desaparecidas, pero más tarde, alrededor de las 9:00 a.m., dijeron que todos se encuentran a salvo.

Al momento se desconoce cuántas personas quedaron desplazadas. A las 3:41 a.m., el Departamento de Bomberos de Austin recibió una llamada de un vecino al otro lado del condominio ubicado en Banister Lane, cerca de la US 290 y South First Street, informando el incendio.