Hombre de Texas se sana del coronavirus y ahora dona plasma para salvar otras vidas

“No tuve síntomas por 2 a 3 días y una mañana me levanté con un ligero dolor de garganta, nada fuerte, y en un día más el dolor de garganta se fue pero la fiebre subió como a 102 a 103 grados. Me sentía mareado, tenía dificultad al respirar y dos días más tarde no podía respirar en lo absoluto”, narró Molina.