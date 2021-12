“Empezó a gritarme groserías en inglés”: Hispana denuncia discriminación en su trabajo

“De momento salió de los cuartos y yo estaba agarrando agua del zinc de la cocina. De momento empezó a gritarme groserías en inglés y decirme estúpida a gritos. Yo me quede en shock, inmóvil, no sabía qué hacer. Me gritó como por unos 6 minutos. Me dio mucho miedo, pero no pude reaccionar, me manoteó y casi me golpeaba en la cara”, dijo la mujer, quien no quiso ser identificada por miedo a represalias.