“Pornografía en escuelas públicas”: la denuncia del gobernador de Texas sobre libros en bibliotecas

“A este distrito que haga las cosas bien, especialmente darles una buena educación. No nada más a mis hijos, pero a los demás. Eso ha sido un problema porque hasta me han querido sacar cuando le ayudé a una amiga a presentar un libro que últimamente ha comprado el distrito que está lleno de sexo entre menores de edad, entre niños de 10 años…eso no es solo ofensivo, pero es pornográfico y es ilegal”, indicó Mayra Ruvalcaba, madre de dos hijos en Leander ISD.