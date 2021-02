Lo que dijo el gobernador Greg Abbott sobre cuándo volverá la luz a todos los hogares

AUSTIN, Texas.- El gobernador de Texas , Greg Abbott , indicó a través de una conferencia de prensa que emitió una orden a los productores de gas natural a no exportarlo hasta el 21 de febrero para permitir que funcionen todos los generadores de energía eléctrica .

Ante preguntas sobre cuándo los texanos podrían esperar el servicio, Abbott indicó que esa información no se la hicieron llegar.

“ERCOT (Concejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas) no me ha indicado a quiénes se les está proveyendo servicio en estos momentos…esto es algo que se debe investigar, no es transparente, todos necesitamos de ERCOT más transparencia”, indicó Abbott.