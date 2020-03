Facebook no participará del South by Southwest por preocupaciones del coronavirus

AUSTIN, Texas- Facebook anunció que no participará del festival South by Southwest (SXSW), uno de los eventos anuales más grandes de la industria de la tecnología que se celebra en la capital de Texas , por preocupaciones de la propagación del nuevo coronavirus.

“Debido a preocupaciones relacionadas con el coronavirus, nuestra compañía y empleados no participarán en SXSW este año", dijo un portavoz de Facebook a CNN Business. SXSW reúne a algunos de los nombres más importantes en tecnología, cine, medios y música en Austin cada año.

Por su parte, la red social Twitter está prohibiendo todos los viajes "no críticos" de sus empleados debido a la propagación mundial del coronavirus, lo que significa que el director ya no participará en el South by Southwest (SXSW) Festival en Austin.