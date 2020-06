Encañonan a comerciante hispano a plena luz del día muy cerca del edificio de la policía de Austin

“ Vino a cargar gasolina, desgraciadamente no le dieron permiso de entrar al baño y vino a hacer acá atrás ”, dijo Ángel Garduño. “ Yo le dije que no hiciera del baño y se retiró. Terminó de cargar gasolina y regresó. Yo me subí a la troca a echarla a andar. Cuando menos me di cuenta, ya estaba ahí junto de mí y traía la pistola. Agarró y me la puso en la cabeza ”, narró Ángel.

“Lo primero que pensé fue en agarrar el bat que tengo ahí en la cocina”, dijo Matilde Olguín, esposa de Ángel, quien atestiguó lo ocurrido. “Cuando yo me asomé, mi esposo me dijo que no me saliera, que me metiera porque traía pistola… Me dio miedo, me puse a llorar. No sabía ni qué hacer”, agregó.