“Dios hizo un milagro en ella”: Desconectan a niña en estado de coma y ocurre lo inesperado

El padre de la familia, José Morones Pineda, explicó que no recuerdan con exactitud cómo fue que ocurrió el accidente. “Yo no tomo, no fumo… no tengo ningún vicio…yo dije por qué no me morí yo...la niña y su mamá hubieran quedado vivas. Yo siento que ya no hago falta, pero solo Dios sabe”, lamentó Morones Pineda.