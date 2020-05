Confirman un tornado en el condado Bastrop y piden a la población en el centro de Texas extremar precauciones

Usuarios comparten imágenes de los tornados en la región:

¿Qué hacer en un tornado?

Manténgase listo para el clima: continúe escuchando noticias locales o una Radio meteorológica NOAA para mantenerse actualizado sobre las alertas y advertencias de tornados.

En su casa: Si se encuentra en una advertencia de tornado, diríjase a su sótano, habitación segura o una habitación interior lejos de las ventanas. No olvide las mascotas si el tiempo lo permite.

En su lugar de trabajo: haga lo que se planeó en el simulacro de tornado y diríjase a su ubicación de refugio para tornados de manera rápida y tranquila. Manténgase alejado de las ventanas y no vaya a grandes salas abiertas como cafeterías, gimnasios o auditorios.

Afuera: busque refugio dentro de un edificio resistente de inmediato si se acerca un tornado. Los cobertizos y las instalaciones de almacenamiento no son seguros. Tampoco es una casa móvil o tienda de campaña. Si tienes tiempo, ve a un edificio seguro.

En un vehículo: estar en un vehículo durante un tornado no es seguro. El mejor curso de acción es conducir hasta el refugio más cercano. Si no puede llegar a un refugio seguro, bájese en su automóvil y cubra su cabeza, o abandone su automóvil y busque refugio en un área baja como una zanja o barranco.