Crean coalición en Texas en apoyo a la reforma migratoria y beneficiarios de DACA

“Estamos viendo que republicanos como él reconocen que si no hay una solución bipartidista estos soñadores no van a tener la certeza de estar en este país. También un tema importante para los latinos y muchos de ellos no solo son demócratas también republicanos y el senador Cornyn entiende que este es un tema importante para el estado no solo políticamente pero también económicamente”, indicó Cerda.