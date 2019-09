Cientos de estudiantes se unen para exigir medidas por el cambio climático en el Capitolio de Texas

La manifestación es parte de diversas huelgas que se están llevando a cabo alrededor del mundo. El evento en Austin se llevó a cabo desde las 10:00 a.m., con una concentración al mediodía que contaba con música y otras actuaciones.

Los grupos que participaron en el evento “Climate Strike” incluyen Students for Sustainability St. Edwards, Sierra Club, Buddhist Action Now, Earth Day Austin, Citizens Climate Lobby, Extinction Rebellion, Calixto Project, Environment Texas, Extinction Rebellion Austin, Students Fight Climate Action, Indivisible Austin, 350 Austin, Yellow Bike Project, Austin EcoNetwork, Students for Climate Action y Austin Climate Coalition.