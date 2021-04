“Pensaba que al pedir asilo podíamos estar juntas”: Madre narra por qué sus hijas tuvieron que cruzar la frontera

“Cuando inmigración las agarró, lamentablemente a ella la engañaron. A ella le dijeron que la iban a separar de las niñas porque ella no era la madre de las nenas y que por lo tanto no la podían dejar entrar y no le podían dar asilo por ser mayor de edad”, dijo Avilés. La hermana mayor fue deportada y las dos pequeñas llevadas a un centro de detención en San Antonio.

“Se cumplieron 22 días y me hablaron y me dijeron sabe qué señora las niñas no van a ser reunificadas con usted, la niñas van a ser enviadas a Nueva York. Ese día me mató, yo le dije cómo que se van para Nueva York si usted me prometió que las niñas se iban a quedar aquí, porque yo estoy aquí en Austin”, recordó la mujer.