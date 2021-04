Tras 14 meses, madre se reúne con sus hijas de 3 y 5 años que cruzaron la frontera en una balsa

Desde febrero 2020 hasta este lunes, la madre, originaria de México, no había podido ver a sus hijas. Según narró, las menores fueron llevadas a un centro en San Antonio.

Para ese momento, la mujer se comunicó con una trabajadora social quien estaba a cargo de su caso. Debido a que Avilés había sido víctima de violencia de género, tenía que mostrar que ya no tenía vínculos con su expareja, así como evidencia de que ella era la madre de las menores.

Durante ese tiempo, Avilés indicó que solo se comunicaba con sus hijas por teléfono, pero no había podido verlas.

La mujer había hecho pública su suplica para tener a sus hijas de vuelta. “Extiendan el corazón y me las entreguen. Yo ya no sé qué hacer. Esto me está volviendo loca, estoy desesperada”, dijo en entrevista con Univision en marzo.