Aumentan los robos en apartamentos en el centro de Austin

En la mayoría de los casos, los ladrones golpearon varias unidades en un edificio a la vez, abriendo la puerta con una herramienta como una palanca. Los artículos robados generalmente incluyen joyas y otros accesorios. Una víctima dijo que sus bolsos, zapatos y joyas fueron robados, pero no se llevaron su equipo electrónico.

Tres apartamentos fueron afectados el pasado lunes. Estos fueron Windsor on the Lake, Northshore Austin y Seven Apartments, según datos policiales.