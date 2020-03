"Al momento no hay casos confirmados de coronavirus en Austin", aseguran autoridades locales

AUSTIN, Texas- El director médico interino y autoridad de salud de Austin Public Health, Mark Escott, aseguró que al momento no hay casos confirmados del nuevo coronavirus en Austin.

“No tenemos casos confirmados. Sí obtuvimos los resultados del posible caso que inicialmente dijimos y dio resultado negativo . No vamos a comunicar cada vez que tenemos un resultado negativo, pero sí vamos a comunicar cuando hayan resultados positivos”, indicó Escott.

En medio de conferencia de prensa, autoridades locales anunciaron este viernes la cancelación del festival South by Southwest (SXSW) por preocupaciones ante la propagación del coronavirus.

“Por recomendaciones de nuestro oficial de salud pública y nuestro director de salud y después de consultarlo con el administrador de la ciudad, he decidido declarar estado de desastre local en la ciudad y asociado con esto, he realizado una orden de cancelar de manera inmediata South by Southwest por este año”, indicó el alcalde de Austin, Steve Adler.