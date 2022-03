Cómo ‘estirar el cheque’ ante el aumento de precios de gasolina y compras del supermercado

También se recomendó hacer un presupuesto. De acuerdo con Marisol Vázquez, asesora de finanzas de la organización sin fines de lucro BCL of Texas, se deben verificar gastos escondidos mes por mes y escribir en un papel cuáles son. Estos gastos pueden ser subscripciones de gimnasios a los que ya no visitas y hasta revistas que ya no lees.