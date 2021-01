Acusan a dos oficiales de Austin por uso de fuerza excesiva en un caso del 2019

Según se informó, el incidente ocurrió en marzo de 2019 cuando Gentry y Bretches fueron asignados a un operativo de narcóticos. Se desprende de la investigación que ambos se acercaron a dos hombres, uno de los cuales no cumplió con sus órdenes y se resistió al arresto.

El incidente, que no se había hecho público anteriormente, fue capturado en video, pero las autoridades no dieron a conocer las imágenes.

"Los hechos son que no hay infracciones de la política en este caso. No hay ninguna infracción de la ley en este caso. El sospechoso en este caso se declaró culpable porque el departamento tenía pruebas abrumadoras para condenarlo por el crimen. También hay evidencia abrumadoramente fuerte de que la fuerza utilizada en este caso fue objetivamente razonable y, por su propia definición, no violó ninguna política o ley del estado de Texas", lee el comunicado de la Asociación de Policía de Austin.