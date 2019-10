Universitarios queman libro de autora latina tras acalorado debate sobre el "privilegio blanco"

Jennine Capó Crucet, quien es profesora asociada en la Universidad de Nebraska y colaboradora de The New York Times, protagonizó una acalorada sesión de preguntas y respuestas en la Georgia Southern University esta semana sobre una de sus novelas, en la que aborda cómo es pertenecer a una minoría en un mundo predominantemente anglosajón. Algunos no lo tomaron a bien y se volcaron a redes sociales con perturbadoras imágenes. Ella no se quedó callada.