Un adolescente de 16 años recibe un balazo en la cabeza mientras esperaba un autobús en Lawrenceville

“Es con gran pesar que comparto la trágica noticia sobre un tiroteo en nuestra comunidad esta mañana que involucró a dos de nuestros estudiantes. No tengo muchos detalles en este momento, ya que esta situación aún está siendo investigada por la Policía. Se me ha notificado que un alumno de décimo grado de nuestra escuela ha sido identificado como la víctima. La policía tiene a la persona responsable bajo custodia y, desafortunadamente, la información preliminar que he recibido es que esta persona también es estudiante de nuestra escuela. Si bien circulan muchos rumores sobre la condición del estudiante, no tenemos ningún detalle confirmado. Dicho esto, esta es una situación grave y nuestros pensamientos están con la familia del estudiante”.