"Ten calma": el mensaje a los indocumentados de Georgia tras amenaza de Trump

El abogado agregó que el gobierno federal no cuenta con la capacidad operativa para deportar a millones de personas, al menos no en la forma que el mandatario ha exigido.

"No ha habido un milagro anoche, donde aumentaron el número de agentes de ICE. Hay un límite al número de gente que pueden deportar", indicó Kuck. "No tiene las facilidades, no tiene los agentes, no hay los jueces".