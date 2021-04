Emiten orden de captura en EEUU contra los cuatro sospechosos del asesinato de Rossana Delgado

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, dijo Yhony.