Proponen ley para evitar “ciudades santuario” en Georgia

El proyecto es impulsado por el republicano Jesse Petrea, miembro de la Cámara de Representantes de Georgia por el distrito 166 de Savannah, quien espera que el estado “no sea el hogar de ciudades santuario”. Si la nueva propuesta se convierte en ley, las ciudades y los condados que no cooperen con las autoridades federales de inmigración podrían ser responsables por daños y perjuicios si una persona que está sin autorización legal en país causó lesiones o la muerte de alguien.

El legislador agregó que “lo que hace este proyecto de ley es crear por primera vez una acción civil en la que si un individuo resulta herido, dañado o asesinado por la liberación de un individuo que previamente creó un crimen violento, le da a ese recurso individual contra esa jurisdicción local que deliberadamente decidió no hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación".

Petrea presentó la propuesta en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara No Civil el miércoles por la tarde donde más de una docena de personas testificaron.

Petrea dijo que su proyecto de ley es sobre seguridad pública, no inmigración, y al menos un miembro del comité estuvo de acuerdo.

Kimberly Bolló, coordinadora de programas GLARH, calificó de "racista y discriminatoria la propuesta", así mismo indicó que este proyecto "le quita el poder a la Policía, de decidir si coopera o no con ICE, y eso le quita la posibilidad a la persona que fue detenida de pagar fianza, que pueda salir libre, le quita todas las posibilidades de pedir ayuda” .

Jaime Ragel vocero de la organización FWD. US indicó que "son propuestas que hemos visto que han tratado de introducir año tras año en el capitolio buscando soluciones a problemas que no existen, son leyes antiinmigrantes, leyes que no hacen falta en nuestro estado”.