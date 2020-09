Electores votan hoy en elecciones especiales para escoger al sucesor de John Lewis en el Capitolio

Cinco demócratas se postulan en el distrito del área de Atlanta, incluido el ex presidente de Morehouse College, Robert Franklin, la representante estatal jubilada "Able" Mable Thomas, la ex representante estatal Keisha Waites, la ex miembro del Concejo Municipal de Atlanta Kwanza Hall y Barrington Martin II, un maestro que perdió las primarias demócratas ante Lewis a principios de este año.