Demandan a cuatro condados de Georgia por problemas durante elecciones

ATLANTA, Georgia. Los condados más grandes de Georgia no estaban preparados para una gran participación de votantes durante los comicios de 2018 en el estado, lo que resultó en tiempos de espera de hasta cuatro horas en las urnas, demoras en el procesamiento de los formularios de registro y el envío de boletas de votante ausente que finalmente impidieron que algunos votantes ejercercieran el sufragio, de acuerdo con una demanda federal, reportó The Associated Press.